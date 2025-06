Già stravolto il tabellone di Alcaraz a Wimbledon | dopo Medvedev saluta anche Holger Rune!

Le sorprese a Wimbledon non si fermano: il tabellone di Alcaraz sembra essere stato completamente stravolto da un inaspettato cambio di scenario. Dopo Medvedev, anche Holger Rune saluta prematuramente, lasciando spazio a nuove protagoniste. Due stelle cadenti che scuotono le aspettative e rimettono in discussione i pronostici di questa edizione. Il torneo si prepara a sorprenderti ancora: cosa ci riserveranno le prossime sfide?

E sono due. Stelle cadenti nella parte di tabellone di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Nel day-1 dei Championships, le sorprese non stanno mancano e lì dove è presente il campione in carica i rivali, sulla carta, più qualificati stanno dando il via libera. Era stato per primo il russo Daniil Medvedev (n.9 del mondo), semifinalista l’anno passato in questo torneo, a cedere in quattro set al francese Benjamin Bonzi. Un brutto ko quello del russo, che aveva manifestato alla vigilia di questo Slam propositi ambiziosi. Il campo, invece, ha bocciato su tutta la linea il moscovita. Ancor più amara per certi versi la sconfitta del danese Holger Rune (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Già stravolto il tabellone di Alcaraz a Wimbledon: dopo Medvedev, saluta anche Holger Rune!

In questa notizia si parla di: tabellone - alcaraz - wimbledon - medvedev

Tabellone Roland Garros: percorso a ostacoli per Sinner, Zverev o Djokovic in semifinale. Musetti sogna la rivincita con Alcaraz - Il tabellone di Roland Garros si presenta come un vero percorso ad ostacoli per i protagonisti italiani e internazionali.

Come cambia il tabellone a Wimbledon con l’eliminazione di Medvedev. Berrettini e Alcaraz interessati - Vai su X

L'ironia di Medvedev dopo la sconfitta in finale con Bublik: "Spero che a Wimbledon finirai nello spicchio di tabellone di Sinner o Alcaraz. Magari avremo una sorpresa". Le parole dei due dopo la finale ? https://buff.ly/e8Cn33m Vai su Facebook

Wimbledon 2025, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner; Wimbledon, ecco il tabellone maschile: Zverev dalla parte di Alcaraz; Il tabellone maschile di Wimbledon 2025: Sinner nel quarto di Musetti, Alcaraz pesca Fognini [VIDEO].

Medvedev flop al 1° turno, Tsitsipas si ritira per infortunio: eliminazioni shock al primo giorno nel tabellone maschile! - La prima giornata dello Slam sull'erba londinese si apre con due clamorose sorprese per mano di francesi: Daniil Medvedev viene eliminato in ... Scrive eurosport.it

La crisi infinita di Medvedev: subito fuori a Wimbledon dopo il flop al Roland Garros - Se negli anni scorsi Daniil Medvedev sembrava poter essere uno dei pochi veri antagonisti di Jannik Sinne r e Carlos Alcaraz, nel 2025 sta decisamente invertendo il trend. Segnala ilfattoquotidiano.it