Già noto alle Forze dell’ordine reitera reati | 41enne arrestato

La giustizia ha fatto il suo corso: un 41enne di Montella, noto alle forze dell’ordine e già protagonista di reati reiterati, è stato arrestato dai Carabinieri per l’esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo, disoccupato e con precedenti penali, dovrà scontare una lunga pena residua. La determinazione delle forze dell’ordine conferma ancora una volta il nostro impegno nel mantenere la sicurezza della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Montella, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare u na pena residua di 4 anni, 5 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di oltre 27.000 euro. Il provvedimento riguarda una serie di condanne definitive per reati quali atti persecutori e lesioni personali aggravate e continuate, furto aggravato in concorso, false dichiarazioni sulla propria identità, nonché detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it