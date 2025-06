Già 400 adesioni a Docet coordinamento dei docenti dell' Università di Padova

A Padova, nasce Gi224 con ben 400 adesioni, segnando un passo importante per il coordinamento dei docenti universitari. Docet, acronimo di “Docenti Organizzati per una Cultura Equa e Tutelata”, si propone di rafforzare l’impegno accademico verso una formazione più giusta e inclusiva. Questa nuova realtà rappresenta una voce forte nel panorama universitario, pronta a guidare il cambiamento e a promuovere valori fondamentali per il futuro della cultura accademica.

Nelle scorse settimane si è costituita a Padova l’organizzazione di docenti dell’università Docet, acronimo di “Docenti Organizzati per una Cultura Equa e Tutelata”, che richiama nella sigla (“insegna” in latino) una delle missioni principali del lavoro universitario. L’organizzazione è nata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: docenti - docet - università - padova

CORRIERE DELLA SERA: “IN UNIVERSITÀ LA PARODIA DI ALDO MORO E LA MAGLIA ‘BARBIE BRIGATE ROSSE’ DELLA PRESIDENTE DEGLI STUDENTI. IL CASO FINISCE IN PARLAMENTO” A Trento, il terrorismo rosso sale in cattedra. SCANDALOS Vai su Facebook

12 maggio 2025: istruzioni e iniziative per lo sciopero del precariato universitario.