Ghost of Yotei il nuovo trailer mostra la Collector’s Edition e ricorda che sono disponibili i preordini

Ghost of Yotei svela la sua spettacolare Collector’s Edition nel nuovo trailer, offrendo ai fan un assaggio delle esclusive sorprese che riserva. Con oggetti fisici di alta qualità e contenuti digitali unici, questa versione da collezione celebra la storia avvincente di Atsu, tra vendetta e onore. Ricordiamo che la Collector’s Edition del gioco è disponibile per il preordine dal 2 maggio, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di samurai e avventure epiche.

Sony ha rilasciato un nuovo trailer di Ghost of Y?tei che mette in risalto la Collector’s Edition e ricorda l’apertura ufficiale dei preordini, già disponibili dal 2 maggio. Il gioco, che racconta la storia di vendetta e onore della protagonista Atsu, riceve così una versione da collezione pensata per i fan più appassionati, con oggetti fisici di alta qualità e contenuti digitali esclusivi. Ricordiamo che la Collector’s Edition del gioco è secondo Sony un vero e proprio tributo all’estetica e alla narrativa del gioco, con i fan che trovano al suo interno una maschera in resina a grandezza reale ispirata al volto spettrale di Atsu, progettata per essere esposta accanto a quella di Jin Sakai (protagonista di Ghost of Tsushima). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, il nuovo trailer mostra la Collector’s Edition e ricorda che sono disponibili i preordini

In questa notizia si parla di: ghost - trailer - collector - edition

Presence | Il ghost movie di Soderbergh si mostra col trailer italiano - Lucky Red presenta il trailer italiano di Presence, il ghost movie di Steven Soderbergh che promette brividi intensi.

Ghost of Yotei, un nuovo trailer e una Collector's Edition. Arriverà su PS5 il 2 ottobre; Ghost of Yotei arriverà su PS5 il 2 ottobre, un nuovo trailer presenta gli antagonisti; Ghost of Yotei arriva su 5 il 2 ottobre.

Ghost of Yotei - Official Collector's Edition Trailer - Watch the Collector's Edition Trailer for Ghost of Yotei, the next third- Scrive msn.com

Ghost of Yotei Collector's Edition presentata da Sony: costa 249,99 euro ma non include il disco fisico - IGN Italia - La Collector's Edition di Ghost of Yotei includerà diversi bonus fisici e digitali, ma non conterrà né steelbook né disco. Come scrive it.ign.com