Ghezzano lavori in corso per il polo scolastico 0-6 | a luglio interventi di adeguamento sismico

A Ghezzano, i lavori per il nuovo polo scolastico 0-6 sono in pieno svolgimento, con interventi di adeguamento sismico previsti per luglio. Questo progetto, frutto di un importante bando del PNRR, mira a creare un ambiente sicuro e innovativo che unisce l’asilo nido 'Mary Poppins' alla scuola contigua. Un passo fondamentale verso un futuro educativo più solido e inclusivo, che garantirà ai piccoli studenti una crescita serena e protetta.

Proseguono i lavori al nuovo polo 0-6 di Ghezzano. L'intervento, iniziato alcuni mesi fa, a seguito della vittoria di un bando nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di un'aula polifunzionale che unisce l'asilo nido 'Mary Poppins' con la contigua scuola. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: ghezzano - lavori - polo - corso

Ghezzano, al via lavori adeguamento sismico scuole. Investimento complessivo di 2,3 mln; 7 APRILE 2022 / Nuovo polo scolastico di Arena Metato, ecco i progetti vincitori.

Ghezzano, via ai lavori alla rotatoria - la Nazione - Ghezzano, via ai lavori alla rotatoria Un’opera molto attesa da amministrazione e cittadini. Secondo lanazione.it

LAVORI IN CORSO - il Giornale - A causa dello svolgimento di improrogabili lavori alla linea, Amt informa che da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre alcune corse della Ferrovia ... Lo riporta ilgiornale.it