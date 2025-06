Gerry Scotti batte Imma Tataranni com' è andato lo show di Insegno

I dati Auditel di domenica 29 giugno 2025 rivelano un pubblico diviso tra intrattenimento e spettacolo. Mentre Gerry Scotti con il suo concerto "Torino is fantastic" su Canale5 conquista oltre 2,4 milioni di spettatori, imponendosi con il 20.8% di share, su Rai1 la replica di "Imma Tataranni" si ferma a circa 1,6 milioni, con il 12.5%. Una serata che conferma quanto l'audience ami variegarsi tra emozioni e risate.

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 29 giugno 2025, vedono su Rai1 la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera, conquistare una media di 1.607.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 il concerto evento Torino is fantastic con Gerry Scotti e Noemi ha siglato 2.423.000 spettatori e il 20.8%. Su Rai2 il debutto dello show comico Facci ridere, con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha calamitato una media di 754.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia1 il Mondiale per Club che ha visto la sconfitta del Flamengo per 4 a 2 contro il Bayern Monaco ha siglato 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it