Gero Riggio torna con Il Tuo Profumo | il nuovo singolo pop dal 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali

Il 4 luglio 2025 arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali "Il Tuo Profumo", il nuovo singolo di Gero Riggio, cantautore pop siciliano tra i più apprezzati della scena indipendente italiana. Pubblicato da Carioca Records con distribuzione Virgin Music, il brano segna un'evoluzione artistica e sonora nel percorso del musicista originario di Mussomeli. "Il Tuo Profumo": la svolta musicale di Gero Riggio tra leggerezza, ricerca e libertà creativa. Dopo due anni dall'uscita dell'album Etere, Gero Riggio torna con un brano che rappresenta una ventata di freschezza e libertà espressiva, caratterizzato da sonorità pop leggere, ironiche e frizzanti, perfette per l'estate.

