Germania verso il riarmo | spesa militare record e debito fuori controllo entro il 2030

L'Europa della severità finanziaria si mostra ancora una volta doppiogiochista, ma ciò che sorprende è l'entità del cambiamento in Germania. Dopo anni di restrizioni, il Paese ora punta a un riarmo senza precedenti, con una spesa militare destinata a raddoppiare entro il 2030 e a far aumentare il debito pubblico a livelli insostenibili. Un futuro che potrebbe mettere a rischio la stabilità europea e riscrivere le regole del consenso internazionale.

Che l’Europa della severità finanziaria viaggi con la regola del doppiopesismo è cosa nota, tuttavia le dimensioni di tale pratica hanno oggi dell’incredibile. Dopo che per anni i tedeschi hanno impedito ad altre nazioni di indebitarsi, ora che possono anche piazzare i loro carri armati, la spesa militare della Germania è destinata a raddoppiare e poi ad aumentare ancora entro il 2030, come ha approvato il governo federale la scorsa settimana. La scusa è sempre quella: la Russia fa paura. Berlino comincerà con lo spendere 649 miliardi di euro entro il 2029 nei prossimi cinque anni arrivando al 3,5% del Pil, stanziando altri 86 miliardi per le sue forze armate, pari all’attuale 2,4% e portando la cifra a 95 miliardi di euro ma includendo in tale cifra gli aiuti all’Ucraina, per la quale il piano di spesa prevede uno stanziamento di nove miliardi di euro l’anno, portando la Germania a consolidare il suo ruolo di principale sostenitore di Kiev alla luce della paventata riduzione delle forniture da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Germania verso il riarmo: spesa militare record e debito fuori controllo entro il 2030

