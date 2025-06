Germania | grattacielo in fiamme grande colonna di fumo nero su Berlino

Un incendio devastante scuote il cuore di Berlino: un gigantesco grattacielo nel quartiere Mitte è in fiamme, sollevando una colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Le cause sono ancora sconosciute, ma vigili del fuoco e soccorritori sono subito intervenuti per gestire l’emergenza. La città resta in attesa di chiarimenti in un momento di grande preoccupazione e solidarietà.

Un incendio è divampato in Germania in un cantiere situato su grattacielo all’angolo tra Kurfürstenstrasse e Urania, nel quartiere Mitte, nel centro di Berlino. Una grande nuvola di fumo è visibile da ampie zone della capitale tedesca. Il rogo sarebbe partito dal tetto dell’edificio. Ancora da accertare le cause. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania: grattacielo in fiamme, grande colonna di fumo nero su Berlino

In questa notizia si parla di: germania - grattacielo - fumo - berlino

