Geraci Siculo via al rifacimento della Sant' Anna-Casanova e alla pulizia del Vallone Parrino

Geraci Siculo si prepara a rinnovarsi: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Iuppa, ha messo in cantiere tre importanti progetti per il territorio. Tra interventi naturalistici come il rifacimento della sant’Anna Casanova e la pulizia del vallone Parrino, e iniziative di mobilità urbana, l’obiettivo è valorizzare e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con circa 180 mila euro provenienti dal Fosmit, il futuro di Geraci Siculo si apre a nuove opportunità di sviluppo e bellezza.

Tre progetti sono stati predisposti dall’amministrazione comunale di Geraci Siculo guidata dal sindaco Luigi Iuppa: si tratta di due interventi di tipo naturalistico e uno legato alla mobilità urbana. I fondi, complessivamente circa 180 mila euro, provengono dal Fosmit, il Fondo per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

