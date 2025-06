Genova ricorda la rivolta contro il congresso dell’Msi del 30 giugno 1960 con due cortei Landini Cgil | È in atto una deriva autoritaria | Aggiornamenti | Foto

Genova rivive con orgoglio e passione la storica rivolta contro il congresso dell'MSI del 30 giugno 1960, un momento di grande fermento sociale. Oggi, due cortei si snodano per le vie della città : uno organizzato da Camera del Lavoro e Anpi, guidato dal segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, e un altro autonomo da piazza Alimonda alle 18. È un richiamo alle radici di libertà e protesta, con aggiornamenti e foto che testimoniano questa lotta di ieri e di oggi.

Corteo da piazza della Vittoria al Ponte Monumentale organizzato da Camera del Lavoro e Anpi, con il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini. Alle 18 il corteo autonomo con partenza da piazza Alimonda. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova ricorda la rivolta contro il congresso dell’Msi del 30 giugno 1960 con due cortei. Landini (Cgil): “È in atto una deriva autoritaria” | Aggiornamenti | Foto

In questa notizia si parla di: landini - cgil - genova - ricorda

Referendum 8-9 giugno: Landini (Cgil) ottimista sul miglioramento dei diritti dei lavoratori - Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, sostenendo che esiste la possibilità di migliorare i diritti dei lavoratori.

Translate post30 giugno 1960-30 giugno 2025: anche Landini al corteo di #Anpi e #Cgil a #Genova. Scopri di più: https://liguria.cgil.it/genova/notizie-cgil-genova/30-giugno-1960-30-giugno-2025-il-ricordo-di-cgil-e-anpi-con-la-partecipazione-di-maurizio-land Vai su X

LUNEDI’ 30 GIUGNO 2025 ORE 16.30 PIAZZA DELLA VITTORIA, GENOVA RICORDA I FATTI DEL 30 GIUGNO 1960 Genova, 27 giugno 2025. È fissato per lunedì 30 giugno in piazza della Vittoria l’appuntamento organizzato da Camera del Lavoro e Anpi G Vai su Facebook

30 giugno 1960 – 30 giugno 2025: il ricordo di Cgil e Anpi con Maurizio Landini; 30 giugno: anche Landini alla commemorazione Anpi e Cgil dei moti del 1960 contro il congresso MSI a Genova e il governo Tambroni; 30 giugno 1960 – 30 giugno 2025: il ricordo di Cgil e Anpi con la partecipazione di Maurizio Landini.

30 giugno, Genova ricorda i moti contro il governo Tambroni - Due cortei questo pomeriggio a Genova per ricordare l’anniversario dei moti contro il governo Tambroni del 1960. rainews.it scrive

Genova ricorda i fatti del 30 giugno 1960, doppio corteo per le vie della città - Genova scende in piazza per ricordare i fatti del 30 giugno 1960 quando si verificarono degli accesi scontri durante il corteo indetto dalla Camera del Lavoro e appoggiato dall'opposizione di sinistra ... Come scrive primocanale.it