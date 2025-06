Gemma Galgani balla in prima fila a Torino is fantastic la dama di Uomini e Donne scatenata di fronte a Tananai

Gemma Galgani, amatissima protagonista di Uomini e Donne, ha fatto impazzire il pubblico a Torino, ballando con entusiasmo durante il concerto "Torino is fantastic" condotto da Gerry Scotti. La dama si è lasciata coinvolgere dalle note di Tananai, dimostrando tutta la sua energia e spontaneità . Un momento di pura allegria che ha conquistato i presenti e i telespettatori da casa. Continua a leggere...

Torino is Fantastic, Maria De Filippi grande protagonista della serata: ecco il motivo - Maria De Filippi vera protagonista a “Torino is fantastic”: la sua aura ha dominato l’evento più della musica e degli ospiti presenti. Riporta msn.com