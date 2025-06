Gea alle radici africane del jazz Un’esperienza sonora sul molo

Preparati a un viaggio unico tra le radici africane del jazz e l'affascinante universo dell’ethio-jazz. Questa sera alle 21, il Molo Wunderkammer si trasforma in un palcoscenico di emozioni con il trio di talentuosi musicisti che omaggia Mulatu Astatke, creando un’esperienza sonora coinvolgente e ipnotica. Non perdere questa serata imperdibile: un ponte tra culture e suoni destinato a restare nel cuore.

Il Molo Wunderkammer ospita Gea, protagonista di un viaggio sonoro che attraversa le radici africane del jazz per approdare all’universo affascinante e ipnotico dell’ ethio-jazz. L’evento questa sera, alle 21 inizio concerto Molo Wunderkammer. Il trio, composto da Cosimo Fiaschi al sax soprano, Stefano Zambon al contrabbasso e Pierluigi Foschi alla batteria – rende omaggio alla figura del vibrafonista etiope Mulatu Astatke, rielaborandone le composizioni in una chiave attuale e profondamente evocativa. Il progetto prende vita attraverso l’improvvisazione, linguaggio principe del jazz, qui declinata in una forma capace di evocare i simboli archetipici di Terra (Gea) e Luna (Artemide), in un equilibrio fluido tra struttura e libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it