Gb in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa

Da oggi, i produttori britannici di automobili e aerospaziali potranno godere di tariffe ridotte grazie al nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti. Questa mossa strategica rappresenta un passo avanti significativo per il settore industriale del Regno Unito, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione internazionale. Con l’attenzione ancora rivolta alle negoziazioni sull’esenzione dall’acciaio, il futuro delle esportazioni britanniche verso gli USA si presenta più promettente che mai.

Entrano oggi in vigore i dazi doganali ridotti sulle esportazioni britanniche di prodotti automobilistici e aerospaziali verso gli Stati Uniti: lo ha annunciato il governo britannico, che sta ancora negoziando con Washington le esenzioni per l'acciaio. A partire da lunedì, "i produttori britannici di automobili e aerospaziali beneficeranno di importanti riduzioni tariffarie con l'entrata in vigore dell' accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito", ha dichiarato il Ministero del Commercio britannico in un comunicato. A maggio, Londra e Washington hanno raggiunto un accordo per ridurre i dazi doganali sulle automobili dal 27,5% al;;10% (fino a un limite di 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb, in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa

