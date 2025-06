Gb in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa

Da oggi, il Regno Unito beneficia di dazi ridotti sulle esportazioni di automobili e prodotti aerospaziali verso gli Stati Uniti, segnando un passo importante nel rafforzamento delle relazioni commerciali. Con questa mossa, i produttori britannici potranno espandere la loro presenza sul mercato americano, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione. A partire da lunedì, l’accordo entrerà in pieno vigore, creando un ponte commerciale più aperto e vantaggioso tra i due paesi.

Entrano oggi in vigore i dazi doganali ridotti sulle esportazioni britanniche di prodotti automobilistici e aerospaziali verso gli Stati Uniti: lo ha annunciato il governo britannico, che sta ancora negoziando con Washington le esenzioni per l'acciaio. A partire da lunedì, "i produttori britannici di automobili e aerospaziali beneficeranno di importanti riduzioni tariffarie con l'entrata in vigore dell' accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito", ha dichiarato il Ministero del Commercio britannico in un comunicato. A maggio, Londra e Washington hanno raggiunto un accordo per ridurre i dazi doganali sulle automobili dal 27,5% al 10% (fino a un limite di 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb, in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa

In questa notizia si parla di: vigore - dazi - ridotti - export

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Gb, in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa; Entrano in vigore oggi le riduzioni delle tariffe tra Usa e Cina - La Cina attacca accordo commerciale Usa-Regno Unito; Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa.

Gb, in vigore da oggi dazi ridotti su export auto verso gli Usa - Entrano oggi in vigore i dazi doganali ridotti sulle esportazioni britanniche di prodotti automobilistici e aerospaziali verso gli Stati Uniti: lo ha annunciato il governo britannico, che sta ancora ... Come scrive msn.com

Dazi, caos sentenze: una Corte dà torto a Trump, un’altra mantiene in vigore le tariffe. Crolla l'export, -7,5% ad aprile per l'Italia | Corriere.it - Dazi, caos sentenze: una Corte dà torto a Trump, un’altra mantiene in vigore le tariffe. Da corriere.it