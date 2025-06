Gazzetta dello Sport | Lucca ci siamo

Lucca si appresta a diventare il centro dell’attenzione nel mercato calcistico italiano. La Gazzetta dello Sport svela che il Napoli, forte di rapporti storici con l’Udinese e guidato da Aurelio De Laurentiis, è pronto a fare sul serio per Lorenzo Lucca. Una trattativa calda, che potrebbe rivoluzionare le dinamiche di questa sessione di mercato. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa suggestiva operazione.

"> Il mercato del Napoli entra nel vivo e si accende sull’asse con Udine. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima persona per trattare l’acquisto di Lorenzo Lucca, attaccante classe ’00 dell’Udinese. Una trattativa che si fonda su rapporti antichi e solidi con Giampaolo Pozzo, già protagonisti in passato di diverse operazioni di mercato, anche quando i colpi sfumavano all’ultimo – come nel caso di Alexis Sanchez – e finivano a largo tra Capri e Ischia. Secondo quanto riferito da Giordano sulla Gazzetta, il nuovo attaccante individuato dalla triade De Laurentiis–Manna–Conte è proprio Lucca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lucca, ci siamo”

