Un tranquillo pomeriggio di relax si trasforma in un dramma inaspettato: un gazebo, sollevato da un improvviso colpo di vento, si abbatte su una famiglia nella provincia di Taranto. La scena di serenità si trasforma in un'istante in una tragedia, ricordandoci quanto la natura possa essere imprevedibile e potente. È un richiamo alla prudenza anche nelle giornate più tranquille, perché nulla è scontato quando si tratta di sicurezza.

Sembrava un pomeriggio come tanti, all'insegna del relax in una tranquilla masseria della provincia di Taranto. Famiglie con bambini, sole estivo, una piscina per rinfrescarsi. Nessuno poteva immaginare che, di lì a poco, un improvviso colpo di vento avrebbe trasformato quell'istante di pace in una scena da emergenza. Una famiglia colpita da un gazebo volato via. Alla masseria Monticchio di Pulsano, una violenta raffica ha letteralmente sollevato un grande gazebo, scaraventandolo addosso a chi si trovava nella zona piscina.

Italia. Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia. “L’ho raccolta dal fondo della piscina” - Nel primo pomeriggio, una giornata che prometteva relax e allegria si è trasformata in un dramma sconvolgente.

