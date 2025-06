Gazebo scagliato dal vento sui bagnanti uomo recupera la moglie dal fondo della piscina | grave una 44enne

Un incidente incredibile scuote un tranquillo resort di Pulsano: un gazebo scagliato dal vento ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita, finendo in fondo alla piscina, mentre suo marito e il figlio sono intervenuti per salvarla. Un episodio che mette in evidenza la forza imprevedibile della natura e l'importanza della prontezza di spirito. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Una raffica di vento ha sollevato un gazebo all'interno di un resort e lo ha fatto volare su un gruppo di bagnanti, ferendo gravemente una donna di 44 anni. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di domenica 29 giugno, a Pulsano, nel Tarantino. La 44enne è stata colpita ed è caduta in piscina. A recuperarla è stato il marito, ferito a sua volta insieme al figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

