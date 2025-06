Gaza un internet café sul mare completamente distrutto

Il cuore di Gaza, un internet café sul mare, ora ridotto a macerie sotto il peso delle bombe. Tra le onde e il dolore, questa tragedia segna un’altra giornata di conflitto senza fine, dove civili innocenti pagano il prezzo più alto. Con decine di vittime tra cui giornalisti e persone comuni, la guerra sembra non conoscere pietà. E mentre si moltiplicano gli appelli internazionali a fermare il caos, il destino di Gaza rimane appeso a un fragile filo di speranza…

Le bombe a Gaza continuano a cadere, provocando decine di morti, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e del Qatar per mediare una tregua tra Israele e Hamas. L’episodio più cruento di questa ennesima giornata di guerra si è verificato in un popolare internet café sul lungomare, frequentato anche da giornalisti nella parte occidentale della Striscia: almeno ventuno le vittime. Un raid che ha fatto seguito ad un nuovo ordine di evacuazione dell’Idf per la fascia costiera settentrionale, dove si trova Gaza City. Il segnale che le operazioni militari si sono allargate ulteriormente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, un internet café sul mare completamente distrutto

In questa notizia si parla di: gaza - internet - café - mare

Si spegne l’ultima luce su Gaza: i raid di Israele fanno crollare Internet e linea fissa nella Striscia - l’ultimo filo che collegava Gaza al mondo esterno si è spezzato, lasciando la popolazione isolata e vulnerabile.

Presentato un ordine del giorno sulla situazione a Gaza: "Stendiamo un velo pietoso su quei banchi vuoti, augurandoci che simili episodi non si ripetano" Vai su Facebook

Gaza, 21 morti in raid Israele in internet cafè sul mare; Guerra Medio Oriente, a Gaza 21 morti in raid su internet cafè al mare. LIVE; Gaza, un internet café sul mare completamente distrutto.