Gaza Tajani | Israele non può continuare con questa carneficina

La sofferenza a Gaza continua a sconvolgere il mondo, con i media che denunciano attacchi aerei massicci da parte di Israele. Tajani si schiera con fermezza, affermando che questa carneficina non pu√≤ proseguire e auspicando un immediato cessate il fuoco. √ą fondamentale trovare una soluzione umanitaria che ponga fine a questa crisi inaccettabile, affinch√© si possa ricostruire una speranza di pace e dignit√† per tutti i civili coinvolti.

I media di Gaza hanno riferito che l‚Äôaeronautica militare israeliana sta effettuando massicci attacchi. Tajani: ‚ÄúIsraele non pu√≤ continuare con questa carneficina a Gaza‚ÄĚ ‚ÄúIo mi auguro che un cessate il fuoco a Gaza si raggiunga il prima possibile, perch√© √® inaccettabile ci√≤ che sta accadendo‚ÄĚ, ‚Äúanche se‚ÄĚ si tratta di ‚Äúuna violazione del diritto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Gaza, Tajani: ‚ÄúIsraele non pu√≤ continuare con questa carneficina‚ÄĚ

