Gaza raid israeliano in un internet cafè sul mare | 21 morti

Una tragedia sconvolge Gaza: un raid israeliano su un internet café sul lungomare ha causato la morte di 21 persone, tra cui civili innocenti che si erano riuniti per trovare sollievo e connettersi al mondo. La devastazione si abbatte in un momento di quotidianità, facendo emergere ancora una volta le drammatiche conseguenze di un conflitto senza fine. La comunità internazionale è chiamata a riflettere e a cercare soluzioni urgenti.

Il servizio di soccorso di Gaza ha riferito che un attacco israeliano ha ucciso 21 persone in un internet cafè sul lungomare dove, secondo testimoni, la gente si era radunata per rinfrescarsi e per accedere al wi-fi. Il portavoce dell’agenzia di difesa civile di Gaza, Mahmud Bassal, ha dichiarato all’AFP che le 21 persone «sono state uccise a seguito dell’attacco aereo israeliano all’area. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, raid israeliano in un internet cafè sul mare: 21 morti

