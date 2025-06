Gaza Padre Romanelli | Popolazione chiede un segno vero di speranza

In un contesto di sofferenza e incertezza, la popolazione di Gaza chiede un segno tangibile di speranza, un gesto concreto che possa tradursi in una fine reale della guerra. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, testimonia con commozione le urla di un popolo disperato e desideroso di pace. Una voce che ci ricorda quanto sia urgente trasformare le parole in azioni concrete per costruire un futuro di speranza e rinascita.

“La popolazione chiede che gli diano un segno vero di speranza e che quello si veda, si traduca in in atti, non soltanto in parole, che si concretizzi veramente il finale di questa guerra”. La testimonianza di queste ore drammatiche per la popolazione di Gaza, con l’intervista al parroco della Chiesa Cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, Padre Gabriel Romanelli, realizzata dalla corrispondente Alessandra Buzzetti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, Padre Romanelli: “Popolazione chiede un segno vero di speranza”

