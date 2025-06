Gaza non si fermano i raid israeliani Trump in pressing per la tregua

La crisi a Gaza si intensifica: i raid israeliani continuano senza sosta, alimentando tensioni e preoccupazioni globali. Mentre Donald Trump fa pressing per una tregua urgente, Netanyahu sembra prendere tempo, complicando ulteriormente la ricerca di una soluzione. In questo scenario complesso e delicato, il mondo resta in attesa di segnali di pace. La situazione richiede un intervento deciso per evitare che il conflitto diventi ancora più devastante.

Medio Oriente. Ancora raid su Gaza, con numerosi bombardamenti israeliani. Sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump preme per un accordo di tregua entro una settimana, ma Netanyahu prende tempo. Servizio di Antonio Soviero. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, non si fermano i raid israeliani. Trump in pressing per la tregua

Guerra Medio Oriente, a Gaza 21 morti in raid su internet cafè al mare. LIVE - Il presidente degli Stati Uniti preme per un accordo di tregua a Gaza entro una settimana, ma una riunione di gabinetto in Israele è terminata senza una decisione ed è stata aggiornata ad oggi. Lo riporta tg24.sky.it

Mentre Trump parla di tregua a Washington, Israele continua a uccidere civili palestinesi nei raid su Gaza - Israele sta proseguendo il suo incessante bombardamento su Gaza, dopo che decine di migliaia di palestinesi hanno abbandonato domenica le aree orientali di Gaza City, nel nord della Striscia ... Segnala globalist.it