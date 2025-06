Gaza la condanna di Papa Leone XIV | Uso iniquo della fame come arma di guerra

Papa Leone XIV condanna con fermezza l’uso iniquo della fame come arma di guerra, un messaggio che risuona forte e chiaro alla luce delle recenti tensioni a Gaza. Dopo aver ascoltato le voci delle Ong e degli operatori umanitari, ora anche il Pontefice si unisce nel denunciare questa grave violazione dei diritti umani. La situazione nella Striscia, segnata da attacchi e sofferenza, richiede una risposta immediata e concreta, perché la dignità umana non può essere sacrificata all’altare della guerra.

Finora lo hanno detto soprattutto le Ong e gli operatori umani. Ora il concetto viene ribadito anche da Papa Leone XIV, con un evidente riferimento alla situazione di Gaza: la fame non può essere utilizzata come un’arma di guerra. In un messaggio alla Fao, il pontefice sembra proprio riferirsi alla situazione della Striscia, dove l’esercito israeliano ha più volte attaccato e ucciso civili palestinesi in fila per ricevere gli aiuti umanitari: “Oggi assistiamo, sgomenti, all’uso iniquo della fame come arma di guerra. Affamare una popolazione è un modo molto economico per fare la guerra”. La condanna di Papa Leone XIV su Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, la condanna di Papa Leone XIV: “Uso iniquo della fame come arma di guerra”

In questa notizia si parla di: arma - fame - guerra - gaza

A Gaza la fame è usata come arma di guerra: Israele blocca 160mila tonnellate di aiuti alla frontiera - A Gaza, la fame è diventata un'arma nella guerra. Israele blocca 160.000 tonnellate di aiuti, mentre 470.

A Gaza si muore per il pane, oltre 400 vittime in un mese nei centri aiuti: la fame è diventata arma di guerra Vai su X

Elly Schlein ha parlato a #LiveIn Milano della situazione in Medio Oriente: "Quello che accade a Gaza è inaccettabile e ci riguarda tutto. Il governo israeliano sta usando la fame come arma di guerra" ? https://tinyurl.com/4wtve5vw Vai su Facebook

Gaza, la condanna di Papa Leone XIV: Uso iniquo della fame come arma di guerra; Gaza, Jens Laerke:”In guerra mai usare la fame come arma”; Gaza, la fame: né un’arma di guerra, né una moneta di contrattazione.

Guerra Medio Oriente, a Gaza 21 morti in raid su internet cafè al mare. LIVE - Il presidente degli Stati Uniti preme per un accordo di tregua a Gaza entro una settimana, ma una riunione di gabinetto in Israele è terminata senza una decisione ed è stata aggiornata ad oggi. Lo riporta tg24.sky.it

Leone XIV contro Israele (e non solo): "La fame non può essere un’arma di guerra" - “Affamare una popolazione è un modo molto economico per fare la guerra. Da globalist.it