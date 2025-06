Gaza cantante Bob Vylan sul palco di West Holts al festival di Glastonbury contro Israele | Palestina libera morte all’Idf – VIDEO

Al Festival di Glastonbury, la controversia esplode su un palco: il duo britannico Bob Vylan, noto per il suo impegno sociale, si schiera contro le ingiustizie in Palestina, suscitando reazioni contrastanti. Gli organizzatori, pur dichiarandosi contrari a guerra e terrorismo, sono accusati di doppio standard per aver criticato l’artista. Una discussione che accende i riflettori su libertà di espressione, diritti umani e le sfide di un mondo diviso. La polemica, ancora aperta, invita a riflettere sulla complessità del conflitto.

Gli organizzatori di Glastonbury hanno affermato di “opporsi a ogni forma di guerra e terrorismo”, tranne, evidentemente, al genocidio commesso da Israele, accusando Bob Vylan di antisemitismo, incitamento all’odio e alla violenza Bob Vylan ha invocanto una Palestina libera e la fine dell’ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, cantante Bob Vylan sul palco di West Holts al festival di Glastonbury contro Israele: “Palestina libera, morte all’Idf” – VIDEO

In questa notizia si parla di: vylan - glastonbury - israele - palestina

È bufera sulla Bbc e sul celebre festival musicale di Glastonbury per le performance della band nordirlandese Kneecap e del duo punk inglese Bob Vylan. Soprattutto il cantante di questi ultimi, Bobby Vylan, insieme a centinaia di persone del pubblico, ha into Vai su Facebook

«Morte all'esercito israeliano, Palestina libera»: gli sloga al concerto di Glastonbury che mettono nei guai la Bbc; Glastonbury prende le distanze dai Bob Vylan per i cori anti-Israele, indagini in corso anche per Kneecap; Morte all'esercito d'Israele. Concerto trasmesso dalla Bbc finisce nel caos.

Cori «morte all'esercito di Israele» a Glastonbury, il caso travolge la Bbc. Starmer: «Ripugnanti» - Il duo Bob Vylan ha guidato il pubblico nel coro «Death to the Idf», «Palestina libera» e «Dal fiume al mare», slogan che suggerisce la distruzione di Israele. Lo riporta corriere.it

“Morte all’esercito israeliano”: polemiche per i cori di una band al festival di Glastonbury - Il duo punk inglese Bob Vylan ha cantato anche lo slogan “Palestina libera, dal fiume al mare”, considerato antisemita. Riporta repubblica.it