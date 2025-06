Gaza bambina in lacrime davanti a centro di aiuti umanitari | Per favore ho fame aiutatemi ma il cibo è finito - VIDEO

Un’immagine straziante di Gaza: una bambina in lacrime davanti a un centro di aiuti umanitari, implorando "Per favore, ho fame, aiutatemi". La sua disperazione riflette la drammatica carenza di risorse che affligge la popolazione, mentre i centri di consegna si trovano ormai senza cibo. Scene come queste ci ricordano l’urgenza di un intervento immediato e concreto per alleviare le sofferenze di chi vive in condizioni estreme.

Ancora scene strazianti arrivate dai centri di consegna di aiuti umanitari della GHF Scene strazianti continuano ad arrivare dalla Striscia di Gaza. Una bambina piange disperata davanti ad un centro di aiuti umanitari, a Gaza City: la piccola è affamata e non ha cibo da mangiare.

