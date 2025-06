Gaza ancora spari sulla folla | 22 morti L’Idf ammette il grilletto facile dopo la denuncia di Haaretz Netanyahu pronto a volare da Trump

La crisi a Gaza si fa ancora più drammatica: mentre l’esercito israeliano conferma l’uso di “grilletto facile” e si registra un bilancio di almeno 22 morti, la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto. La tensione si inasprisce ulteriormente con minacce di intervento internazionale e possibili escalation politiche, tra Netanyahu pronto a volare da Trump. La situazione rimane critica, e il mondo osserva impotente.

L’esercito israeliano avrebbe ucciso oggi nella Striscia di Gaza almeno 22 persone, almeno 11 dei quali stavano cercando di approvvigionarsi dei beni alimentari distribuiti nel sud della Striscia. La notizia del ministero della Salute di Gaza trova conferme da testimoni e ospedali, riporta l’ Associated Press. Si tratta dell’ennesima strage di civili nelle vicinanze dei centri di distribuzione di aiuti alimentari gestiti da un mese a questa parte dalla Gaza Humanitarian Foundation: in poche settimane si contano già oltre 500 palestinesi morti in questo modo. In questo caso l’Idf avrebbe aperto il fuoco a circo 3 chilometri di distanza dal sito di distribuzione di Khan Younis. 🔗 Leggi su Open.online