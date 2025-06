Gaza 48 morti per i nuovi raid israeliani E l’esercito di Tel Aviv annuncia l’estensione delle operazioni

La crisi a Gaza si intensifica con oltre 48 vittime in un solo giorno, mentre l’esercito israeliano annuncia l’estensione delle operazioni militari. La popolazione vive momenti di grande paura e dolore, tra attacchi devastanti e speranze di una fine imminente ai conflitti. In questa escalation, il mondo guarda con apprensione, chiedendo immediata de-escalation. La domanda ora è: come si potrà fermare questa spirale di violenza e portare pace nella regione?

Sono almeno 48 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani da stamattina nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere. L’emittente precisa che 13 persone sono morte uccise in un raid aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia, mentre erano in attesa di cibo, e che in questo attacco sono inoltre rimaste ferite altre 50 persone. I palestinesi nel nord di Gaza raccontano di una delle peggiori notti di attacchi israeliani nelle ultime settimane, dopo che l’esercito ha emesso ordini di evacuazione di massa. “Le esplosioni non sono mai cessate; hanno bombardato scuole e case. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, 48 morti per i nuovi raid israeliani. E l’esercito di Tel Aviv annuncia “l’estensione delle operazioni”

