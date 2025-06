Gaza 21 morti in raid Israele in internet cafè sul mare

Una tragedia si è consumata sulla spiaggia di Gaza, dove un attacco israeliano ha mietuto la vita di 21 civili in un internet cafè. In un momento in cui la popolazione cercava sollievo e connessione, la violenza ha interrotto ogni speranza di sicurezza. Questa drammatica perdita di vite umane ci ricorda quanto il conflitto continui a colpire indiscriminatamente. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

Il servizio di soccorso di Gaza ha riferito che un attacco israeliano ha ucciso 21 persone in un internet cafè sul lungomare dove, secondo testimoni, la gente si era radunata per rinfrescarsi e per accedere al wi-fi. Il portavoce dell'agenzia di difesa civile di Gaza, Mahmud Bassal, ha dichiarato all'AFP che le 21 persone "sono state uccise a seguito dell'attacco aereo israeliano all'area di sosta di Al-Baqa, sulla spiaggia di Gaza City". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, 21 morti in raid Israele in internet cafè sul mare

Si spegne l’ultima luce su Gaza: i raid di Israele fanno crollare Internet e linea fissa nella Striscia - l’ultimo filo che collegava Gaza al mondo esterno si è spezzato, lasciando la popolazione isolata e vulnerabile.

