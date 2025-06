Gatti sarà titolare in Real Madrid Juve? Le condizioni fisiche del difensore bianconero in vista dell’ottavo di finale | i dettagli

Federico Gatti si prepara ad affrontare l'ottavo di finale tra Juventus e Real Madrid, ma quali sono le sue condizioni fisiche in vista della sfida? Dopo un Mondiale per Club senza partite da titolare, le ultime notizie svelano aggiornamenti importanti sul difensore bianconero. La sua presenza in campo potrebbe essere decisiva: scopriamo insieme gli sviluppi e le possibili scelte di formazione. La partita si avvicina e l'attenzione è tutta per lui, pronto a dimostrare il suo valore.

e le ultimissime novità. Ci sono novità importanti su Federico Gatti, difensore di proprietà della Juventus che fino a questo momento in questo Mondiale per Club non è mai partito nell'undici titolare. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport con l'infortunio di Savona Tudor proverà a recuperare il centrale ex Frosinone. Gatti potrebbe partire dal primo minuto, sebbene non abbia i novanta minuti sulle gambe.

