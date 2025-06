Gatti salta l’allenamento della vigilia di Real Madrid Juve | il motivo dell’assenza del difensore bianconero Novità dagli USA

Federico Gatti ha sorpreso tutti saltando l’allenamento della vigilia di Real Madrid-Juve, alimentando dubbi e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Qual è il motivo dietro questa assenza improvvisa? La risposta potrebbe influenzare le strategie di Tudor in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa decisione inaspettata, che tiene ancora tutti col fiato sospeso.

di Marco Baridon Gatti salta l'allenamento pre Real Madrid Juve: il motivo del forfait del difensore. Novità in vista dell'ottavo di finale in programma martedì. La Juventus di Igor Tudor è tornata in campo alla vigilia di Real-Juve per la rifinitura. Arrivano novità dagli USA prima del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Come appreso da , infatti, Federico Gatti ha saltato la seduta di allenamento odierna, alla vigilia di Real Madrid Juve, causa febbre. Tudor, sempre in difesa, ha già perso Savona per il resto del Mondiale per Club.