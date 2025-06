gas russo e ambizioni europee il doppio gioco di belgrado

Nel cuore delle tensioni energetiche tra Mosca e Bruxelles, la Serbia si muove con un doppio gioco, mantenendo un fragile equilibrio tra ambizioni europee e alleanze con la Russia. Il nuovo contratto di fornitura gas, in attesa di firma al 20 settembre, rivela le insicurezze e le strategie di Belgrado, che naviga tra incertezze e opportunità , giocando un ruolo chiave nel complesso scenario energetico continentale. La domanda è: fino a quando questa strategia potrà reggere?

C’è chi va controcorrente in Europa alla voce energia. Il nuovo contratto Russia-Serbia per forniture di gas sarĂ firmato solo al 20 settembre, con una durata fra 3 e 10 anni. L’accordo garantisce 6,1 milioni di metri cubi di gas al giorno al prezzo di 290 euro per 1.000 metri cubi. Il motivo del ritardo è che la Serbia non sa se l’Azerbaigian dispone di gas sufficiente per le esportazioni e non conosce la scadenza approssimativa per la proroga delle sanzioni. Lo ha dichiarato il ceo di Srbijagas, Dusan Bajatovic, durante un’intervista alla televisione Prva: “Abbiamo sostanzialmente raggiunto un accordo con i russi, ma non sarĂ firmato entro il 20 settembre”, ha affermato l’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Formiche.net