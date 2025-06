Garlasco parla l’avvocato di Andrea Sempio | Ha già perso la casa e rischia il lavoro

Garlasco si trova al centro di un vortice mediatico e giudiziario, mentre l’avvocato Massimo Lovati denuncia una campagna di gogna ingiustificata contro Andrea Sempio. L’uomo, già privato della casa, ora rischia anche il posto di lavoro, nonostante le indagini sulla tragica morte di Chiara Poggi siano considerate dall’avvocato "inconsistenti". Una tensione che solleva domande sulla giustizia e sulla tutela dei diritti di chi è sotto assedio mediatico.

«Questa inchiesta è inconsistente ma la gogna mediatica continua: Andrea Sempio ha già perso la casa, ora rischia di perdere anche il lavoro». Con queste parole l'avvocato Massimo Lovati, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, torna a esprimersi con forza sulla nuova indagine riaperta dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Sempio, oggi 37enne, è l'unico indagato nell'ambito di questa nuova inchiesta, che arriva a distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi. Lovati, intervistato da La Provincia Pavese, denuncia una situazione personale e professionale diventata insostenibile per il suo assistito: «Danni incalcolabili» – afferma – «e non mi riferisco certo a quelli economici per pagare avvocati e consulenti, che pure ci sono.

