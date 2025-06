Garlasco parla in esclusiva il manovale egiziano che ritrovò gli oggetti chiave nel canale di Tromello

Garlasco svela in esclusiva la testimonianza del manovale egiziano che, nel 2017-2018, trovò gli oggetti chiave nel canale di Tromello e li consegnò prontamente agli investigatori. La sua rivelazione potrebbe aprire nuovi scenari nel caso, offrendo spunti preziosi per risolvere uno dei misteri italiani più discussi. Non perdete l'intervista di Ore 14, un racconto che potrebbe cambiare tutto.

