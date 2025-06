Garlasco parla il muratore che ha trovato gli attrezzi nel canale a Tromello | Li ho usati per una grigliata

Un uomo, coinvolto nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, rivela come alcuni attrezzi trovati nel canale di Tromello siano stati usati per una grigliata e successivamente consegnati agli inquirenti. La sua testimonianza offre uno sguardo sorprendente sulla vicenda, che si intreccia tra ricordi personali e misteri irrisolti. Ma cosa c’è dietro questa storia di utensili apparentemente semplici? Scopriamolo insieme.

Parla il manovale egiziano che nel 2018 ha trovato alcuni attrezzi in un canale a Tromello e qualche mese fa li ha consegnati agli inquirenti nell'abito delle indagini per il delitto di Chiara Poggi. L'uomo è stato intervistato da Ore14: "Alcuni li ho utilizzati, tipo l'attizzatoio per una grigliata. Quando ho saputo che i Carabinieri li cercavano sono andato da loro". 🔗 Leggi su Fanpage.it