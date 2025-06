Garbo | Non so se Allegri è uno che migliora la squadra ogni giorno

Daniele Garbo è intervenuto su TMW Radio per parlare di Massimiliano Allegri, sollevando qualche dubbio sul lavoro al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Garbo: “Non so se Allegri è uno che migliora la squadra ogni giorno”

Garbo: "Verona squadra sfasciata a gennaio ma che lavoro di Baroni" - Allegri fa i miracoli con quello che ha ma i nodi vengono al pettine alla fine". Lo riporta tuttomercatoweb.com

Daniele Garbo commenta il possibile ruolo di Xhaka nel nuovo Milan di Allegri - La trattativa tra il Milan e Granit Xhaka suscita interesse mentre Gattuso assume il ruolo di ct della Nazionale Italiana. msn.com scrive