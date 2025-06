Garbo con gli abusivi? Ci mancavano i massimari Cerno a valanga sui giudici

In un'epoca in cui il rispetto e l’umanità devono guidare ogni azione, anche gli sgomberi di abusivi e racket richiedono delicatezza e misura. La recente posizione dell’Ufficio del massimario della Cassazione, commentata da Tommaso Cerno, invita a riflettere su come la giustizia possa essere severa senza perdere di vista i valori fondamentali. È possibile conciliare fermezza e rispetto? Scopriamolo insieme.

Sgomberi sì, ma con garbo ed educazione per non infastidire abusivi e racket dei ladri di case. L'ultima delle toghe sul decreto Sicurezza del governo arriva dall'Ufficio del massimario della Suprema Corte di Cassazione. Il commento del direttore Tommaso Cerno.

