Garattini Troppi italiani maniaci degli integratori ma io vi dico | sono inutili

In un mondo dove gli italiani sembrano diventare maniaci degli integratori, il farmacologo mette in discussione questa tendenza: sono davvero necessari? Con un chiaro richiamo al caos causato dall’assenza di aggiornamenti nel prontuario terapeutico da trent’anni, invita a riflettere su cosa sia davvero utile e cosa no. La verità potrebbe sorprendervi e cambiare il vostro approccio alla salute.

Il farmacologo: “E’ vero, anche medici e farmacisti li consigliano. C’è caos perché da trent’anni non rivediamo il prontuario terapeutico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garattini “Troppi italiani maniaci degli integratori, ma io vi dico: sono inutili”

In questa notizia si parla di: garattini - troppi - italiani - maniaci

Ranieri, metti una sera a cena: quel no alla Nazionale maturato sulla colline toscane; Cittadinanza, il ddl arriva alla CameraLega: Nessun agevolazione agli immigrati.

Garattini “Troppi italiani maniaci degli integratori, ma io vi dico: sono inutili” - C’è caos perché da trent’anni non rivediamo il prontuario ... repubblica.it scrive

Silvio Garattini compie 96 anni: «La mia ricetta? Salto il pranzo e cammino 5 km al giorno. In Italia? Troppi farmaci e poca prevenzione» - MSN - Silvio Garattini, oncologo e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, ha compiuto 96 anni. Scrive msn.com