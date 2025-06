Garage Sale arriva anche in riviera con due giornate dedicate allo shopping sostenibile e secondhand

Preparati a scoprire un mondo di tesori nascosti e stile sostenibile: Garage Sale arriva in riviera con due serate all'insegna dello shopping consapevole, tra abbigliamento, oggetti unici e produzioni locali. Sabato 5 e domenica 6 luglio, il Viale Roma di Cervia si trasformerà in un vivace mercato dedicato al riuso e alla creatività , supportato dal Consorzio Cervia Centro. Non perdere questa occasione di fare acquisti green e di vivere un’esperienza unica nel suo genere!

Sabato 5 e domenica 6 luglio Garage Sale, il market dedicato al riuso e alle produzioni indipendenti torna con un primo appuntamento a Cervia e in versione serale con il supporto del Consorzio Cervia Centro. Per due sere consecutive, dalle 19 alle 24, Garage Sale animera? lo storico Viale Roma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

