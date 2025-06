Gambettola vicina alle famiglie | nuovi fondi per il nido e per i centri estivi

Gambettola si conferma vicina alle famiglie, con nuovi fondi destinati a potenziare i servizi educativi per l'infanzia. Per l’anno educativo 2025/2026, il Comune ha ottenuto 21.384 euro, risorse che saranno utilizzate per ridurre le rette del nido e sostenere i centri estivi. Un impegno concreto per garantire ai più piccoli un futuro sereno e ricco di opportunità , perché crescere bene inizia dalle basi.

Il comune di Gambettola ha ottenuto nuovi fondi a sostegno delle famiglie nell’ambito delle misure per l’accesso e la fruizione dei servizi educativi per l’infanzia per l’anno educativo 20252026. Il contributo ricevuto, pari a 21.384?euro, sarà destinato alla riduzione delle rette del nido. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: gambettola - fondi - vicina - famiglie

Dalla Regione fondi per il Carnevale di Gambettola: "Manifestazione che vogliamo valorizzare e promuovere" - La Regione Emilia-Romagna investe nel Carnevale di Gambettola, tra gli otto eventi storici che beneficiano di 200mila euro! Un contributo fondamentale per rilanciare le tradizioni locali e attrarre turisti.

La Diocesi vicina a giovani e famiglie: parte una nuova raccolta fondi - la Nazione - La Caritas della Diocesi eugubina (nella foto il vescovo Luciano Paolucci Bedini) promuove un’altra iniziativa per sostenere i giovani e le famiglie nelle difficoltà. lanazione.it scrive

"Gambettola, persi i fondi Pnrr per le scuole Le spiegazioni della sindaca sono fumose" - Il Resto del Carlino - Il Comune di Gambettola ha perso l’occasione di ottenere i finanziamenti del Pnrr per l’edilizia scolastica: è l’accusa lanciata dal consigliere comunale di minoranza Emiliano Paesani come ... Come scrive ilrestodelcarlino.it