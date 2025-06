Gambassi sfilza di innesti | Vogliamo puntare in alto

stagione di innesti e rinforzi, puntando a rilanciare il club e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Con una squadra rafforzata e una visione chiara, il Gambassi si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi nel calcio regionale, dimostrando che la passione e l’impegno non si fermano mai.

Dopo un’annata terminata al quinto posto del Girone E di Prima Categoria, il Gambassi inizia il suo calciomercato repentinamente grazie agli sforzi congiunti del ds dei giallorossi Celestino Sgariglia e il mister Mauro Tramacere, entrambi riconfermati per l’anno a venire. Archiviata la nota dolente, ossia l’addio del capitano Mattia Rosi, trasferitosi al Lornano Badesse sempre in Prima Categoria, la società dei termali ha dato il via a una sfilza di importanti innesti per, come si legge sulla loro pagina social, "riportare il Gambassi nelle Categorie che gli competono". Sono quindi stati ufficializzati molti innesti, alcuni dei quali sono ‘ritorni’: è il caso del bomber Gionata Fontanelli, che torna a Gambassi dopo una parentesi a Castelfiorentino, militante in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net