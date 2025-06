Galleria dell' eros aperta per tutta l' estate e oltre | a Bagheria in mostra la collezione di Piero Montana

Scoprite la magia dell’arte contemporanea alla Galleria Piero Montana di Bagheria, aperta per tutta l’estate e oltre. Un viaggio emozionante attraverso settanta opere di artisti siciliani e internazionali, tutte dedicate all’eros nelle sue molteplici sfumature: sculture, dipinti, fotografie e molto altro. Un’occasione unica per immergersi in un racconto visivo vibrante e coinvolgente, che invita a riflettere e lasciarsi ispirare. Non perdete questa straordinaria mostra!

Settanta opere (sculture, disegni, dipinti, fotografie, collages e libri oggetto) di artisti siciliani e stranieri, tutte sul tema dell’eros, visto attraverso le varie forme espressive del linguaggio artistico contemporaneo, in mostra alla Galleria “Piero Montana”, a Bagheria, da martedì primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: bagheria - eros - mostra - piero

Galleria dell'eros aperta per tutta l'estate e oltre: a Bagheria in mostra la collezione di Piero Montana; L'immaginario erotico in mostra a Bagheria: esposte le opere di trenta artisti; A Bagheria riapre la Galleria dell'Eros.

Mostre: l'arte racconta l'eros a Bagheria - Notizie - Ansa.it - Covid e nuove acquisizioni, ritorna un'esposizione sull'eros raccontato da 50 opere d ... Scrive ansa.it

L'eros in mostra in galleria Bagheria - Notizie - Ansa.it - Sarà inaugurata dalla scrittrice Rosanna Balistreri sabato 26 ottobre alle 18 la mostra "Galleria dell'eros- Segnala ansa.it