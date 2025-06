Gaia Pagliuca morta per una carie | I dentisti hanno sbagliato l’anestesia e non hanno usato il defibrillatore

Una giovane vita spezzata troppo presto, Gaia Pagliuca, 23 anni, ha perso la vita a causa di una serie di errori durante un trattamento dentistico. Un caso che solleva importanti domande sulla sicurezza e responsabilità negli studi odontoiatrici italiani. La sua tragica vicenda mette in luce le conseguenze di scelte sbagliate e mancanze cruciali, come l'assenza del defibrillatore, che potrebbero aver fatto la differenza tra vita e morte.

Gaia Pagliuca, 23 anni, era andata dal dentista per curare una carie nel settembre 2024. È morta dopo tre giorni di coma in ospedale. Dallo studio odontoiatrico è uscita in arresto cardiaco, «incosciente, pallida, cianotica». La consulenza medica della procura di Perugia accusa tre dentisti di Assisi (il padre e le due figlie): l’arresto cardiocircolatorio è da ricondurre «a tossicità sistemica da anestetico locale». Ossia dalla «somministrazione farmacologica attuata dal dentista per estrarre il dente del giudizio», racconta oggi Il Messaggero. L’estrazione. La ragazza aveva appena pranzato, perché quel giorno l’estrazione non era prevista. 🔗 Leggi su Open.online

