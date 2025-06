Gabriel Garko e Anna Safroncik torneranno a lavorare insieme | Primi Ciak per Colpa dei Sensi in arrivo su Canale5

L’attesa è finita: Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a condividere il set, pronti a riportare sullo schermo la magia della loro alchimia. Con le prime riprese di "Colpa dei Sensi", la nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, si preannuncia un successo coinvolgente. La coppia promette emozioni intense e sorprese che lasceranno il pubblico incollato alla tv. Restate con noi, perché questa storia sta per partire!

Cominciano le riprese di Colpa dei Sensi, la nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Gabriel Garko e Anna Safroncik torneranno a lavorare insieme: Primi Ciak per Colpa dei Sensi, in arrivo su Canale5

In questa notizia si parla di: gabriel - garko - anna - safroncik

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Sono iniziate a Roma le riprese di "Colpa dei sensi", la nuova serie tv targata Mediaset con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, diretta da Simona e Ricky Tognazzi. #ColpaDeiSensi #GabrielGarko #AnnaSafroncik #FictionMediaset Vai su X

"Sono iniziate a Roma le riprese di “Colpa dei sensi”, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, che vede nuovamente insieme come protagonisti @gabrielgarko_official e Anna Safroncik. Con la regia di @simonettaizzo e @rickytog , pro Vai su Facebook

Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5; Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme in Colpa dei sensi: primo ciak a Roma; Ciak per 'Colpa dei sensi', la nuova serie con Garko e Safroncik.

Gabriel Garko e Anna Safroncik torneranno a lavorare insieme: Primi Ciak per Colpa dei Sensi, in arrivo su Canale5 - Cominciano le riprese di Colpa dei Sensi, la nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme su Canale5. Lo riporta comingsoon.it

Gabriel Garko torna in TV, cosa farà nella nuova fiction Colpa dei sensi con Anna Safroncik su Canale5 - L'attore è il protagonista della serie Colpa dei sensi con Anna Safroncik e Tommaso Basili ... Riporta fanpage.it