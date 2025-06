G7 Lula si ‘distrae’ con la Meloni e Macron la riprende VIDEO

Durante il G7 in Canada, un breve video ha catturato un episodio tanto inatteso quanto divertente: Lula si distrae con la meloni mentre Macron interviene, scatenando un’ondata di meme e commenti virali. In pochi istanti, i social sono esplosi di ironia e battute su questo momento tanto istituzionale quanto umoristico. La scena, diventata subito virale, conferma come anche i leader più autorevoli possano regalare momenti di leggerezza inattesa, dimostrando che...

Sono bastati pochi secondi di filmato per scatenare commenti, meme e ironie da ogni parte del web. Un video virale, girato durante gli ultimi istanti del G7 in Canada, sta infatti spopolando sui social. Protagonisti: alcuni dei leader politici più importanti del pianeta, colti in un momento tanto istituzionale quanto inaspettatamente comico. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si è ritrovato al centro della scena per una “distrazione” che ha fatto slittare lo scatto ufficiale e strappato sorrisi persino ai colleghi presenti. Leggi anche: Sondaggi politici, i dati sono clamorosi: numeri mai visti prima Leggi anche: Nozze Bezos-Sanchez, ‘incidente’ per Vittoria Ceretti: cos’è successo Lula si “distrae” e blocca la foto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - G7, Lula si ‘distrae’ con la Meloni e Macron la riprende (VIDEO)

