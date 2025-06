Futuro Zaniolo tutto da definire | l’agente fa una rivelazione

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta avvolto nel mistero, con la sua carriera che sembra essere in bilico tra opportunità e incognite. Claudio Vigorelli, il suo agente, ha recentemente condiviso rivelazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola, offrendo uno sguardo esclusivo sul prossimo capitolo di questo talentuoso ma ancora incerto protagonista del calcio italiano. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo per Zaniolo?

Claudio Vigorelli, agente del nativo di Massa, si è espresso sul suo assistito con rivelazioni importanti Nicolò Zaniolo arriva da una stagione non propriamente esaltante: ha vestito due maglie, quella dell‘ Atalanta e quella della Fiorentina, senza lasciare mai davvero il segno. Il suo agente si è espresso ai microfoni di tuttomercatoweb.com rilasciando dichiarazioni molto interessanti. “Un anno da mettere in archivio“. “E’ stato un anno un po’ contradditorio: s iamo partiti con un progetto, a gennaio abbiamo cambiato direzione e le cose non sono andate bene per una serie di motivi, non ultimo il cambio di modulo operato da Palladino da febbraio in poi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Futuro Zaniolo, tutto da definire: l’agente fa una rivelazione

