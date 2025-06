Furto da oltre 6mila euro all' aeroporto di Bologna vittima un turista sbadato | fermati i ladri

Un episodio di crimine che ha scosso l'aeroporto di Bologna: un turista russo, vittima di un furto di oltre 6.000 euro, ha visto recuperare tutto grazie all'intervento rapido della Polizia. La pronta azione delle forze dell'ordine ha permesso di fermare i ladri e restituire quanto sottratto, dimostrando ancora una volta come la sicurezza sia una priorità . La vicenda sottolinea l'importanza di essere sempre vigili anche nei momenti più tranquilli.

Un passeggero russo derubato all'aeroporto di Bologna: recuperati 6.160 euro e documenti grazie alla Polizia.

