Furto al negozio La Fabbrica delle Meraviglie nel Centro Storico di Salerno | la coraggiosa denuncia di CNA Salerno

Dopo i festeggiamenti per il rinnovo dei propri vertici e l’inaugurazione della nuova sede, CNA Salerno si trova ora a dover affrontare una spiacevole sorpresa: un furto presso la fabbrica delle meraviglie nel cuore storico di Salerno. Una triste dimostrazione di come, anche in momenti di crescita e successo, la sicurezza delle imprese rimanga una priorità imprescindibile. La CNA di Salerno ha deciso di reagire con fermezza e determinazione, perché il bene comune non può essere violato.

Tempo di lettura: 2 minuti La rabbia dopo la festa. Il clima di entusiasmo con il quale CNA Salerno ha appena concluso le celebrazioni dell'assemblea elettiva e il rinnovo dei vertici, oltreché l'inaugurazione della nuova sede ha dovuto fare subito i conti con una realtà meno felice. Il furto all'interno dell'attività di un associato, a poche settimane dalla sottrazione di una borsa dalla sede di via Marano. Per questo la CNA di Salerno ha deciso di scrivere una lettera al capo della procura di Salerno, al prefetto, ai vertici delle forze dell'ordine per chiedere un incontro in merito proprio al recente saccheggio del negozio "La Fabbrica delle Meraviglie", di proprietà dell'imprenditore Giuseppe Guarino, avvenuto, in via Mercanti, nel cuore del centro storico della città di Salerno.

