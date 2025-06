Furto al chioschetto sul lungomare Marconi | rubate 30 bottiglie di birra

finestra, i ladri hanno fatto incetta di 30 bottiglie di birra, lasciando dietro di sé un'ombra di insicurezza tra i frequentatori della zona. Questo episodio si aggiunge a una serie crescente di furti che stanno preoccupando residenti e commercianti di Salerno, richiedendo interventi immediati per tutelare la sicurezza e il relax delle aree pubbliche. La città, infatti, non può permettersi di perdere la sua tranquillità e il suo spirito vivace.

Continua l’allarme furti nella città di Salerno. Ignoti, la scorsa notte, hanno messo a segno un colpo all’interno del chioschetto del lungomare Marconi situato nei giardini dedicati ad Asia e agli Amici del Mandorlo, dove da qualche giorno sono presenti anche le giostrine. Dopo aver forzato una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

