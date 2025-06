Furto a San Vito portati via denaro e preziosi per 18 mila euro

Un furto sconvolge la tranquilla San Vito: in un’abitazione al quarto piano, ignoti ladri hanno portato via circa 18 mila euro tra denaro e preziosi, approfittando dell’assenza dei proprietari in vacanza. Una rapina che solleva ancora molte domande sulla sicurezza del quartiere e sui mezzi per proteggere le proprie case. La comunità si chiede come rafforzare le misure di prevenzione e garantire serenità a tutti i cittadini.

TRIESTE - Furto in un'abitazione al quarto piano di uno stabile situato in via Don Minzoni, nel quartire di San Vito. I proprietari sono rientrati in serata ieri 29 giugno e hanno trovato l'interno della casa messo a soqquadro. I ladri hanno approfittato dell'assenza della famiglia, in vacanza da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

